Orlando: “Vanoli non punta su Fazzini, ma io ci penserei bene prima di cederlo”

Massimo Orlando, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato dell'operazione Giovanni Fabbian e del futuro di Jacopo Fazzini. Ecco le sue parole a Toscana TV:
Non c’è mai stata la reale impressione che il Bologna potesse rimettere in discussione la gara; è vero però che il gol incassato nel finale ha generato un momento di disordine nei padroni di casa e un po’ di apprensione nella Fiorentina. Fazzini più denaro per arrivare a Fabbian? Ipotesi che non sta in piedi. Il centrocampista del Bologna è certamente un ottimo elemento, ma resto convinto che Fazzini abbia qualità importanti e, prima di rinunciare a giocatori di questo tipo, sarebbe giusto aspettare. Esistono poi altre dinamiche da valutare: Vanoli, ad esempio, sembra non puntare particolarmente su Fazzini.
