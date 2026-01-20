Viola News
Flachi: “Piccoli è il futuro. Kean non deve giocare solo per sé”

Flachi sull'attacco della Fiorentina
Francesco Flachi, ex attaccante della Fiorentina, ha parlato a Toscana TV. Ecco le sue parole su Piccoli e Moise Kean:

Dodô è risultato il migliore sul terreno di gioco e anche chi è subentrato ha risposto presente, offrendo un apporto concreto. Ottime prestazioni anche per Gosens e Parisi, instancabili sulle corsie laterali: la crescita della Fiorentina passa inevitabilmente anche dalla loro spinta. Kean? Tutto dipende da lui e dal suo approccio: deve maturare e imparare a mettersi al servizio del collettivo, non a giocare solo per sé. Un vero campione trascina la squadra verso il successo grazie alle proprie qualità, e in questo senso il suo margine di miglioramento è ancora ampio: può tornare a essere decisivo. Piccoli, invece, merita spazio e continuità: ha bisogno di una serie di partite consecutive per esprimersi al meglio. Può rappresentare l’attaccante su cui costruire il futuro.

