Filippo Grassia al Pentasport di Radio Bruno ha detto la sua sulla Fiorentina:
news viola
Grassia: “Il mio ricordo di Commisso. Col Cagliari non si può sbagliare”
"Rocco Commisso mi abbracciò quando gli dissi che mia mamma era nata vicino a casa sua. Per me è stato uno degli ultimi presidenti alla vecchia maniera, con Cairo De Laurentiis e Saputo. La sua è stata la storia di tanti italiani emigrati negli States. Sembrava che avesse sempre vissuto a Firenze, aveva uno sguardo che andava più lontano. Voleva un nuovo stadio, ma tante cose gli hanno impedito di realizzarlo. Il Viola Park è stato un valore aggiunto della propria presidenza. Questa Fiorentina, alla vigilia del centenario, gioca in uno stadio che è ancora in un cantiere."
Il campo: "Ci manca una vittoria, quella contro il Milan. L'importante ora è fare bene con il Cagliari, ed evitare gli svarioni visti contro il Verona. Quello contro il Cagliari è un crocevia fondamentale. Arrivare a 20 punti garantirebbe un girone di ritorno diverso"
© RIPRODUZIONE RISERVATA