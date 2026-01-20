Grassia: “Il mio ricordo di Commisso. Col Cagliari non si può sbagliare”

Viola News
La scomparsa di Rocco Commisso ha lasciato un vuoto nell'ambiente fiorentino. Il ricordo di Filippo Grassia
Redazione VN

Filippo Grassia al Pentasport di Radio Bruno ha detto la sua sulla Fiorentina:

"Rocco Commisso mi abbracciò quando gli dissi che mia mamma era nata vicino a casa sua. Per me è stato uno degli ultimi presidenti alla vecchia maniera, con Cairo De Laurentiis e Saputo. La sua è stata la storia di tanti italiani emigrati negli States. Sembrava che avesse sempre vissuto a Firenze, aveva uno sguardo che andava più lontano. Voleva un nuovo stadio, ma tante cose gli hanno impedito di realizzarlo. Il Viola Park è stato un valore aggiunto della propria presidenza. Questa Fiorentina, alla vigilia del centenario, gioca in uno stadio che è ancora in un cantiere."

Il campo: "Ci manca una vittoria, quella contro il Milan. L'importante ora è fare bene con il Cagliari, ed evitare gli svarioni visti contro il Verona. Quello contro il Cagliari è un crocevia fondamentale. Arrivare a 20 punti garantirebbe un girone di ritorno diverso"

