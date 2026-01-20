Sandrelli: “Vanoli sembrava rassegnato. Gestire Kean non è semplice”

"Ci sono giocatori come Sohm, che ancora non capisco che ruolo abbia. Chiaramente i risultati condizionano il giudizio della squadra. C'erano tanti problemi, ma ora la squadra pare esserci, anche se ha mantenuto i propri difetti. La gestione di Kean è particolare , ogni tanto ci sono delle questioni personali difficili da gestire. Senza di lui senza dubbio la capacità realizzativa diminuisce."

La vendita della Fiorentina: "In questo momento è un problema secondario della famiglia, è morto il presidente. Le priorità sarà la riorganizzazione totale di tutto, con la Mediacom in primis. Il calcio ci ha abituato a tutto. Ricordiamoci che il progetto era partito con Commisso in America e Barone qui. La Fiorentina usa le cariche in maniera molto particolare, come successe con Pradè. Vanoli ha inventato Parisi ala, ed è passato a 4. Mi sembrava un uomo rassegnato dopo le prime partite senza cambiare nulla. Ora la Fiorentina è nella lotta salvezza. Sicuramente c'erano anche dei problemi nello spogliatoio."