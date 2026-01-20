Scanagatta: “Quale è il valore della Fiorentina? Finalmente Gudmundsson e Dodò”

Al Pentasport di Radio Bruno è intervenuto Ubaldo Scanagatta, il suo pensiero sul momento viola:
Ubaldo Scanagatta si chiede quale sia il valore di questa Fiorentina. Gli ultimi risultati stanno risollevando la viola
"Mi è piaciuto molto il primo tempo di Bologna, così come la conferma di Fagioli in un ruolo che interpreta alla grande, e che sembrava nn piacergli mesi fa. La squadra è in progresso, e sta giocando da squadra. Aver scelto la difesa a 4 ha dato i suoi frutti, e Gudmundsson a sinistra fa dei grandi assist. Dodò è risorto dopo esser stato un fantasma. Vorrei capire quale è il valore di questa squadra. Il mercato estivo era sbagliato, oppure alla fine abbiamo davvero una buona squadra?. In estate eravamo tutti contenti del mercato, poi dopo il disastro dell'era Pioli nessuno era soddisfatto. Questo è un tema"
