V.C New York: “In tanti per l’addio a Commisso. Futuro? Ancora è presto”

"L'eco della morte di Commisso c'è stato, anche qui negli States. Hanno fatto un memoriale sulla CBS e sulla Paramount, è stato ricordato prima delle partite. Ieri sono stato alla camera ardente, e c'era molta gente, anche se il posto non era semplice arrivarci. Domani nella cattedrale arriveranno tante persone sicuramente. Siamo 82 soci qui, e la media è stabile. Non ho idea di cosa succederà alla Fiorentina, nel giro di due anni abbiamo perso Joe Barone e Rocco Commisso. Sicuramente qualcosa sarà stato pensato prima della scomparsa del presidente."