Sabatini: “Pradè ha lavorato bene, meriterebbe più rispetto da Firenze”

I tifosi della Fiorentina appaiono spesso insoddisfatti ed è curioso che non riescano a cogliere fino in fondo l’orgoglio di sostenere questi colori. Con Commisso, la Fiorentina ha raggiunto due finali europee e il presidente ha dimostrato attaccamento e senso di fiorentinità nel suo modo di interpretare il ruolo.Paratici è senza dubbio un dirigente di grande valore, probabilmente superiore a Pradè, ma anche Pradè ha lavorato in modo adeguato per la Fiorentina: è un professionista con trent’anni di esperienza alle spalle e meriterebbe senza dubbio maggiore considerazione e rispetto.