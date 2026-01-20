Sandro Sabatini, intervenuto a Radio Sportiva, ha voluto ricordare Rocco Commisso, il suo lavoro svolto alla Fiorentina e Daniele Pradè. Ecco le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Sabatini: “Pradè ha lavorato bene, meriterebbe più rispetto da Firenze”
news viola
Sabatini: “Pradè ha lavorato bene, meriterebbe più rispetto da Firenze”
Sandro Sabatini su Daniele Pradè
I tifosi della Fiorentina appaiono spesso insoddisfatti ed è curioso che non riescano a cogliere fino in fondo l’orgoglio di sostenere questi colori. Con Commisso, la Fiorentina ha raggiunto due finali europee e il presidente ha dimostrato attaccamento e senso di fiorentinità nel suo modo di interpretare il ruolo.Paratici è senza dubbio un dirigente di grande valore, probabilmente superiore a Pradè, ma anche Pradè ha lavorato in modo adeguato per la Fiorentina: è un professionista con trent’anni di esperienza alle spalle e meriterebbe senza dubbio maggiore considerazione e rispetto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA