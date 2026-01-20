Da Bologna: “Sohm utile a Italiano. Fabbian? A Firenze ingaggio triplicato”

Alessandro Mossini, giornalista del Corriere del Bologna, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno. Ecco le sue parole su Giovanni Fabbian:
Da Bologna su Giovanni Fabbian
Fabbian sia perfetto per il modulo della Fiorentina. Un giocatore da centrocampo a 3, che viene ceduto il giorno dopo che Italiano dice che l'avrebbe tenuto. La Fiorentina ha preso un giocatore molto utile, come Brescianini. Più utile di Sohm, che non è il giocatore che abbiamo visto a Firenze. E sicuramente è più utile al Bologna. Su Fabbian c'era anche la Lazio e altri club inglesi. La Fiorentina ha messo l'obbligo di riscatto e lui che prendeva ancora l'ingaggio di quando arrivò all'Inter. A Firenze triplica l'ingaggio. E poi il Bologna di Saputo se può incassa.
