CorFio annuncia: “Ranieri non è contento. Può partire già a gennaio”

Cambia lo scenario intorno a Ranieri: persa fascia e titolarità, il suo futuro alla Fiorentina non è così scontato

La posizione di Luca Ranieri non è più intoccabile . Dopo aver perso la fascia da capitano e il posto da titolare, il suo ruolo all’interno della Fiorentina appare meno centrale rispetto al recente passato. Un malcontento comprensibile , che potrebbe aprire scenari inattesi da qui alla chiusura del mercato, anche se al momento non si registrano accelerazioni concrete.

Nelle scorse settimane si era parlato di un possibile interesse del Bologna, ma senza sviluppi reali. Tutto resta quindi in stand-by, anche perché prima di valutare eventuali uscite la Fiorentina dovrà necessariamente intervenire in entrata in difesa, reparto già ridotto dopo le partenze di Viti e Pablo Marí. Solo allora il futuro di Ranieri potrà essere davvero rimesso in discussione