Gazzetta: “Scelte di mercato in ottica 4-3-3. Ecco la situazione Niakaté”

La Gazzetta dello Sportsottolinea come la risalita della Fiorentina in classifica sia coincisa col passaggio dalla difesa a 3 al 4-1-4-1. Nelle idee di Paolo Vanoli, la squadra dovrebbe poter virare anche sul 4-3-3 e le scelte di mercato vanno in questa direzione. Ora si punta a rinforzare la difesa dopo le uscite di Pablo Marì e Viti. Restano vive le candidature di Rugani e Gatti, oltre che di Diogo Leite (Porto) e Bijol (Leeds). Ma il primo nome è sempre quello di Diego Coppola del Brighton. Nelle ultime ore, intanto, la Fiorentina ha fatto un primo sondaggio per il difensore centrale del Braga Sikou Niakaté per il quale i portoghesi hanno respinto la proposta di prestito con diritto di riscatto.