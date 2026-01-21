Gazzetta: “Scelte di mercato in ottica 4-3-3. Ecco la situazione Niakaté”

Viola News
Il Braga ha respinto la proposta di prestito con diritto di riscatto per Niakaté, obiettivo di mercato della Fiorentina per rinforzare la difesa
La Gazzetta dello Sportsottolinea come la risalita della Fiorentina in classifica sia coincisa col passaggio dalla difesa a 3 al 4-1-4-1. Nelle idee di Paolo Vanoli, la squadra dovrebbe poter virare anche sul 4-3-3 e le scelte di mercato vanno in questa direzione. Ora si punta a rinforzare la difesa dopo le uscite di Pablo Marì e Viti. Restano vive le candidature di Rugani e Gatti, oltre che di Diogo Leite (Porto) e Bijol (Leeds). Ma il primo nome è sempre quello di Diego Coppola del Brighton. Nelle ultime ore, intanto, la Fiorentina ha fatto un primo sondaggio per il difensore centrale del Braga Sikou Niakaté per il quale i portoghesi hanno respinto la proposta di prestito con diritto di riscatto.

