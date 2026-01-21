La caviglia destra di Moise Kean continua a condizionare il presente della Fiorentina. L’attaccante viola è rimasto fuori anche a Bologna, fermato in via precauzionale dopo la riacutizzazione del problema accusata contro il Milan al Franchi. Una scelta condivisa dallo staff medico e da Paolo Vanoli, con l’obiettivo di provare a recuperarlo per la delicata sfida salvezza di sabato contro il Cagliari.
La Nazione: “Kean e le sensazioni verso Cagliari. Ecco l’idea di Vanoli”
La caviglia di Kean in vista di Cagliari, ecco l'idea di Vanoli e le sensazioni in vista dell'importante sfida di sabato
La seduta odierna sarà decisiva per capire se Kean potrà tornare in gruppo o se dovrà continuare con un lavoro individuale; in caso di nuovo stop, è pronto Roberto Piccoli a guidare l’attacco.
