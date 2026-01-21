Repubblica Firenze si concentra sullo stop alle trasferte per i tifosi della Fiorentina dopo gli scontri avvenuti in autostrada contro quelli romanisti (divieto di trasferta anche per quest'ultimi) domenica pomeriggio.
Repubblica Firenze
Scontri in autostrada: coinvolte circa duecento persone
Secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine, lungo la A1 si erano affrontati i fiorentini in arrivo al Dall'Ara di Bologna e i giallorossi diretti a Torino. Le prime scaramucce sarebbero avvenute all'altezza di Casalecchio di Reno alle porte di Bologna nei pressi del vicino autogrill, ma gli scontri sarebbero partiti qualche chilometro dopo dove molte auto e alcuni minibus si erano fermati nella corsia d'emergenza e nelle piazzole. I tifosi erano scesi dalle auto affrontandosi con mazze, martelli, spranghe e caschi. In tutto sarebbero state coinvolte circa duecento persone. Pesanti le ripercussioni per il traffico danni anche ad alcuni veicoli.
Anche La Gazzetta dello Sport si concentra sul divieto di trasferta deciso dal Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. La Fiorentina dovrà fare a meno dei suoi tifosi a Napoli, Como, Udine, Cremona, Verona, Lecce, Roma contro i giallorossi e Torino contro la Juventus.
