Scontri in autostrada: coinvolte circa duecento persone

Secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine, lungo la A1 si erano affrontati i fiorentini in arrivo al Dall'Ara di Bologna e i giallorossi diretti a Torino. Le prime scaramucce sarebbero avvenute all'altezza di Casalecchio di Reno alle porte di Bologna nei pressi del vicino autogrill, ma gli scontri sarebbero partiti qualche chilometro dopo dove molte auto e alcuni minibus si erano fermati nella corsia d'emergenza e nelle piazzole. I tifosi erano scesi dalle auto affrontandosi con mazze, martelli, spranghe e caschi. In tutto sarebbero state coinvolte circa duecento persone. Pesanti le ripercussioni per il traffico danni anche ad alcuni veicoli.