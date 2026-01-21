FOTO – La Nazione: “Ecco Virginia Stablum, la nuova fiamma di Moise Kean”

Striscia la Notizia torna da domani in prima serata su Canale 5 e, tra le novità della nuova edizione ideata da Antonio Ricci, ci saranno anche sei nuove veline. Tra i volti più chiacchierati spicca quello di Virginia Stablum, modella e influencer trentina.
Negli ultimi mesi il suo nome è finito spesso sulle pagine di cronaca rosa per la presunta frequentazione con Moise Kean, attaccante della Fiorentina e della Nazionale italiana. Un rapporto vissuto con grande discrezione, mai confermato né smentito ufficialmente, ma che secondo gli ultimi rumors sarebbe solido.
Mentre Kean resta concentrato sul campo e sulla stagione viola, l’ingresso di Virginia Stablum a Striscia la Notizia riaccende inevitabilmente i riflettori anche sulla sua vita privata, con Firenze che osserva con curiosità. Lo scrive La Nazione.
