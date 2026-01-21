CorFio: “Fortini, tanti interessi ma nessuna offerta. Ecco la richiesta viola”

In casa Fiorentina resta alta l’attenzione anche sulla situazione di Fortini. Il difensore non è ufficialmente sul mercato, ma davanti a un’offerta importante il club potrebbe valutare. Al momento, però, nessuna società si è spinta fino ai 15 milioni richiesti per aprire una trattativa, motivo per cui lo scenario rimane fermo e senza sviluppi immediati.
Fortini resta alla Fiorentina in assenza di offerte adeguate, mentre il club accelera sul difensore centrale
Difensore centrale—
Parallelamente, la priorità assoluta resta l’arrivo di almeno un difensore centrale. I profili seguiti con maggiore interesse sono due: Diego Coppola, per il quale il Brighton starebbe aprendo alla formula del prestito, e Sikou Niakatè del Braga. Su quest’ultimo, però, non c’è ancora accordo sulla formula, con i portoghesi orientati verso una cessione a titolo definitivo o con obbligo di riscatto.
