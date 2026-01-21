CorFio: “Fortini, tanti interessi ma nessuna offerta. Ecco la richiesta viola”

In casa Fiorentina resta alta l’attenzione anche sulla situazione di Fortini. Il difensore non è ufficialmente sul mercato, ma davanti a un’offerta importante il club potrebbe valutare. Al momento, però, nessuna società si è spinta fino ai 15 milioni richiesti per aprire una trattativa, motivo per cui lo scenario rimane fermo e senza sviluppi immediati.