Paolo De Paola, ex direttore di Tuttosport, ha parlato a Sportitalia del divieto imposto dal Viminale si tifosi di Fiorentina e Roma fino al termine della stagione. Le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv De Paola sui divieti per i tifosi: “Perché penalizzare tutti per 200 deficienti?”
news viola
De Paola sui divieti per i tifosi: “Perché penalizzare tutti per 200 deficienti?”
Le parole dell'ex direttore di Tuttosport, Paolo De Paola, sulla scelta di chiudere le trasferte ai tifosi viola fino a fine stagione
Una punizione esemplare per punire chi? Per punire dieci, quindici, venti, duecento deficienti? Perché chi si ferma in autostrada e determina questi incidenti è solo un deficiente. Detto questo, perché devi penalizzare un padre di famiglia e un tifo sano? Ogni volta siamo a questo punto: la decisione clamorosa che rientra perché interviene la politica. Io sono sicuro che in questa vicenda interverrà anche la politica.
© RIPRODUZIONE RISERVATA