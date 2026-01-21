Viola News
Da Cagliari: “Fiorentina favorita, ma occhio al ritorno emotivo. De Gea? Vi dico”

Le ultime da Cagliari in vista della sfida di sabato
Redazione VN

Mario Ielpo, ex Cagliari, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport. Le sue parole sulla partita di campionato di sabato:

Il Cagliari è cambiato nel corso della stagione, è fatta di corsa e aggressività. I risultati negativi avevano fatto cambiare l'atteggiamento, ha prestazioni altalenanti e cambia da casa e trasferta. La Fiorentina parte favorita, non deve avere avere l'onda di ritorno emotiva delle cose che gli sono successe: la posizione di classifica, la perdita del Presidente. In alcune situazioni i giocatori erano terrorizzati. Quando giochi sotto pressione con la piazza che non è contenta del livello della squadra è difficile. Sono andati in confusione e avevano paura. Superato quello con un paio di vittorie le cose stanno migliorando.

La fascia a De Gea

—  

Non sono favorevole nel dare la fascia al portiere perché sta fuori dal gioco. Quando hai De Gea è stato giusto sfruttare il suo carisma. E' stato importante anche dal punto di continuità e psicologico. Bisognava dare degli scossoni e Vanoli l'ha fatto.

