Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Funaro da NY: “Commisso ha amato tantissimo Firenze e la Fiorentina”

la sindaca

Funaro da NY: “Commisso ha amato tantissimo Firenze e la Fiorentina”

Funaro da NY: “Commisso ha amato tantissimo Firenze e la Fiorentina” - immagine 1
"La nostra presenza era importante, è stata una cerimonia molto toccante, molto sentita. Lo dovevamo a Rocco"
Redazione VN

Vi riportiamo le parole della sindaca di Firenze Sara Funaro da New York, dove ha partecipato ai funerali di Rocco Commisso:

Non potevamo non esserci come Firenze, sia da un punto di vista personale che in rappresentanza della città. La nostra presenza era importante, è stata una cerimonia molto toccante, molto sentita. Lo dovevamo a Rocco, una persona che ha amato tantissimo la nostra città e la Fiorentina. Con lui, soprattutto nell'ultimo anno e mezzo, ho tutta una serie di ricordi. Era un uomo diretto, con una grande empatia e obiettivi chiari. Si riusciva ad avere con lui un dialogo molto franco. Per me e per la città di Firenze è il minimo essere qui. Ricordo? Ci siamo incontrati l'ultima volta al Viola Park nell'ultimo suo viaggio a Firenze. Il ricordo però è il primo: quello dell'incontro a Palazzo Vecchio insieme a Catherine a cui oggi ho rinnovato l'abbraccio di tutta la nostra città. Fu un momento molto bello, arrivarono insieme e abbiamo avuto un appuntamento bello e diretto in cui ci siamo in maniera molto franca e diretta. È la cosa che più mi ha sempre colpito, col grande senso del rispetto e della famiglia che Rocco ha sempre avuto. Una qualità straordinaria.

Leggi anche
Graziani: “Solomon deve avere più spazio. Mandragora dà sempre il suo apporto”
Ascari: “Fabbian funzionale. Difesa? Ecco cosa servirebbe alla Fiorentina”

© RIPRODUZIONE RISERVATA