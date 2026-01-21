Vi riportiamo le parole della sindaca di Firenze Sara Funaro da New York, dove ha partecipato ai funerali di Rocco Commisso:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Funaro da NY: “Commisso ha amato tantissimo Firenze e la Fiorentina”
la sindaca
Funaro da NY: “Commisso ha amato tantissimo Firenze e la Fiorentina”
"La nostra presenza era importante, è stata una cerimonia molto toccante, molto sentita. Lo dovevamo a Rocco"
Non potevamo non esserci come Firenze, sia da un punto di vista personale che in rappresentanza della città. La nostra presenza era importante, è stata una cerimonia molto toccante, molto sentita. Lo dovevamo a Rocco, una persona che ha amato tantissimo la nostra città e la Fiorentina. Con lui, soprattutto nell'ultimo anno e mezzo, ho tutta una serie di ricordi. Era un uomo diretto, con una grande empatia e obiettivi chiari. Si riusciva ad avere con lui un dialogo molto franco. Per me e per la città di Firenze è il minimo essere qui. Ricordo? Ci siamo incontrati l'ultima volta al Viola Park nell'ultimo suo viaggio a Firenze. Il ricordo però è il primo: quello dell'incontro a Palazzo Vecchio insieme a Catherine a cui oggi ho rinnovato l'abbraccio di tutta la nostra città. Fu un momento molto bello, arrivarono insieme e abbiamo avuto un appuntamento bello e diretto in cui ci siamo in maniera molto franca e diretta. È la cosa che più mi ha sempre colpito, col grande senso del rispetto e della famiglia che Rocco ha sempre avuto. Una qualità straordinaria.
© RIPRODUZIONE RISERVATA