Da NY: “Il momento più emozionante la crociera sull’Hudson con la squadra”

Andrea Fiano, direttore della rivista "Global Fiance", per anni corrispondente dagli USA per il quotidiano "Milano Finanza" e grande tifoso viola, è intervenuto nel corso del Pentasport di Radio Bruno.
Andrea Fiano ricorda Rocco Commisso a Radio Bruno: l’esperienza americana, le difficoltà nel calcio italiano e il lato umano del presidente viola.
Commisso l'ho conosciuto un anno prima dell'acquisto della Fiorentina. Il momento più emozionante è stato quando la Fiorentina venne a giocare in America e fece vedere alla squadra i vari gioielli di New York e i posti in cui aveva lavorato con una crociera sull'Hudson. La sua idea era quella di arrivare in Italia e fare quello che sapeva fare, ma non facendo i conti con la realtà del calcio italiano. Sin dall'inizio si è trovato davanti delle sorprese e questa cosa l'ha sofferta. Nonostante le critiche che non ho nascosto, lo ricordo per una gentilezza e una cordialità enorme, non si dava mai arie.
