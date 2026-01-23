Dalla Turchia: “Il Galatasaray vuole un big della Fiorentina di Paolo Vanoli”

Dodò è diventato uno dei simboli della stagione complicata della Fiorentina: dopo un inizio molto al di sotto delle aspettative, il terzino brasiliano sta progressivamente ritrovando continuità e buone prestazioni. Nonostante la crescita recente, il suo futuro a lungo termine a Firenze resta incerto.
La situazione contrattuale contribuisce ad alimentare i dubbi: Dodò è legato alla Fiorentina fino al 2027, ma al momento non si registrano segnali concreti di un possibile rinnovo. Questo ha attirato l’attenzione di alcuni club esteri, in particolare dalla Turchia, pronti a muoversi con anticipo.
Secondo NEO Spor, tra questi c’è il Galatasaray, alla ricerca di un terzino destro affidabile a causa dei frequenti infortuni di Wilfried Singo. Il club turco avrebbe individuato in Dodò uno dei profili preferiti, anche se eventuali sviluppi di mercato sono attesi solo nella prossima finestra estiva.
