Di Marzio: “Nzola-Sassuolo, ecco cosa manca per chiudere”

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Sassuolo è in attesa dell’ok finale da parte della società viola per M'Bala Nzola
Redazione VN

Il club neroverde spinge con decisione per l’attaccante della Fiorentina, individuato come rinforzo ideale per il reparto offensivo in vista della nuova stagione.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Sassuolo è in attesa dell’ok finale da parte della società viola per definire l’operazione che porterebbe M'Bala Nzola in Emilia.

I contatti tra le parti sono continui e filtra fiducia sulla possibile chiusura dell’affare nei prossimi giorni, con la Fiorentina che sta valutando formula e condizioni prima di dare il via libera definitivo.

