Di Marzio: “Nzola-Sassuolo, ecco cosa manca per chiudere”
Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Sassuolo è in attesa dell’ok finale da parte della società viola per definire l’operazione che porterebbe M'Bala Nzola in Emilia.
I contatti tra le parti sono continui e filtra fiducia sulla possibile chiusura dell’affare nei prossimi giorni, con la Fiorentina che sta valutando formula e condizioni prima di dare il via libera definitivo.
