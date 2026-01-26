Si scalda l’asse Fiorentina-Lazio: possibile scambio, 3 giocatori interessati

Viola News
Intreccio di mercato tra Lazio e Fiorentina
La Lazio continua a seguire Luca Ranieri, centrale che piace tanto a Maurizio Sarri. Secondo Lady Radio, si potrebbe imbastire uno scambio nei prossimi giorni. Il club viola non vorrebbe privarsi dell'ex capitano, sopratutto per una questione numerica.

Per questo motivo, il club biancoceleste potrebbe inserire nell'offerta viola uno tra Romagnoli e Hysaj. Quest'ultimo, tra l'altro, ha lo stesso procuratore di Luca Ranieri.

Per quanto riguarda Romagnoli invece, Lotito ha bloccato la cessione in Qatar, ma il centrale ex Milan rimane lo stesso sul mercato. Secondo la nota emittente radiofonica, nei prossimi giorni potrebbe nascere uno scambio di mercato tra questi tre giocatori.

