Moretto svela: “Inzaghi vorrebbe portare Moise Kean in Arabia: la situazione”

Moise Kean torna nel mirino dell’Arabia Saudita: Inzaghi lo vuole all’Al Hilal come sostituto di Marcos Leonardo

Redazione VN 26 gennaio 2026 (modifica il 26 gennaio 2026 | 16:40)

Emerge un nuovo intreccio di mercato che coinvolge Moise Kean, la Fiorentina e l’Arabia Saudita. A svelarlo è Matteo Moretto, secondo cui Al-Hilal starebbe valutando un cambio in attacco su precisa indicazione di Simone Inzaghi.

Il club saudita, infatti, sarebbe orientato a cedere Marcos Leonardo, aprendo così uno slot nel reparto offensivo. Per sostituirlo, Inzaghi avrebbe segnalato proprio Kean come profilo ideale: un attaccante fisico, esperto a livello internazionale e già finito in passato nel mirino della Saudi Pro League.

Non è la prima volta che il nome di Kean viene accostato all’Arabia. Già nella scorsa estate non erano mancati avvicinamenti e sondaggi, ma la situazione si era poi raffreddata fino al rinnovo del giocatore con la Fiorentina, scelta che aveva di fatto congelato ogni discorso legato a una possibile partenza.

Oggi, però, lo scenario è cambiato solo in parte. Se da un lato l’interesse dell’Al Hilal è concreto, dall’altro la posizione della Fiorentina appare piuttosto netta. Il club viola, infatti, non avrebbe alcuna intenzione di privarsi di Kean, soprattutto alla luce di una classifica estremamente delicata: la squadra si trova attualmente al 18° posto, in piena zona retrocessione, e cedere uno dei riferimenti offensivi nel cuore della stagione sarebbe un rischio enorme.

Per questo motivo, salvo offerte irrinunciabili o colpi di scena, la sensazione è che la Fiorentina proverà a resistere alle sirene arabe. Inzaghi osserva e aspetta, l’Al-Hilal studia le mosse, ma Kean — almeno per ora — resta un punto fermo del presente viola