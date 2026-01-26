Il futuro di Niccolò Fortini rimane più che mai in bilico. Il giovane esterno classe 2006, uno dei frutti più cristallini del vivaio viola, è finito nel mirino delle grandi del nostro campionato.
VN – Non solo la Roma su Fortini. Anche un'altra big ha chiesto informazioni
VN – Non solo la Roma su Fortini. Anche un’altra big ha chiesto informazioni
Non ci sarebbe soltanto la Roma sul classe 2006 Niccolò Fortini. Anche un'altra big del nostro campionato avrebbe chiesto informazioni
Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, oltre alla Roma, squadra da sempre interessata al laterale viola, nelle ultime ore avrebbe bussato alla porta viola anche il Napoli di Antonio Conte. Vediamo se nei prossimi giorni potrà accendersi una vera e propria asta al rialzo per Fortini o se la Fiorentina deciderà di tenerlo in squadra.
