VN – Fazzini, il Bologna spinge. La Fiorentina lo cede, ma ad una condizione

Il Bologna di Italiano vuole Fazzini e avanza la sua offerta: la Fiorentina non dice no, ma vuole inserire l'obbligo di riscatto

Vincenzo Italiano vuole Jacopo Fazzini per il suo Bologna . I rossoblù da qualche settimana hanno messo nel mirino l'ex Empoli che, tra infortuni e incomprensioni tattiche, non trova spazio nella Fiorentina di Vanoli.

Il Bologna sta provando in queste ore a intavolare la trattativa e ha proposto il prestito con diritto. La Fiorentina, dal canto suo, non fa muro alla cessione dell'azzurrino, ma al momento vorrebbe lasciarlo partire solamente inserendo l'obbligo di acquisto.