Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS esclusive le nostre esclusive VN – Fazzini, il Bologna spinge. La Fiorentina lo cede, ma ad una condizione

la trattativa

VN – Fazzini, il Bologna spinge. La Fiorentina lo cede, ma ad una condizione

VN – Fazzini, il Bologna spinge. La Fiorentina lo cede, ma ad una condizione - immagine 1
Il Bologna di Italiano vuole Fazzini e avanza la sua offerta: la Fiorentina non dice no, ma vuole inserire l'obbligo di riscatto
Nicolò Schira

Vincenzo Italianovuole Jacopo Fazziniper il suo Bologna. I rossoblù da qualche settimana hanno messo nel mirino l'ex Empoli che, tra infortuni e incomprensioni tattiche, non trova spazio nella Fiorentina di Vanoli.

Il Bologna sta provando in queste ore a intavolare la trattativa e ha proposto il prestito con diritto. La Fiorentina, dal canto suo, non fa muro alla cessione dell'azzurrino, ma al momento vorrebbe lasciarlo partire solamente inserendo l'obbligo di acquisto.

Leggi anche
Costato la metà, segna il triplo di Piccoli: Douvikas, questione di piani B
VN – Napoli e Roma non mollano Fortini: asta al rialzo per il classe 2006?

© RIPRODUZIONE RISERVATA