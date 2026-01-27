Viola News
il duello

VN – Napoli e Roma non mollano Fortini: asta al rialzo per il classe 2006?

Non soltanto la Roma sul classe 2006 Niccolò Fortini, anche il Napoli di Conte ha chiesto informazioni e si iscrive alla corsa
Nicolò Schira

Il futuro di Niccolò Fortini rimane più che mai in bilico. Il giovane esterno classe 2006, uno dei frutti più cristallini del vivaio viola, è finito nel mirino delle grandi del nostro campionato.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, oltre alla Roma, squadra da sempre interessata al laterale viola, alla porta viola avrebbe bussato anche il Napoli di Antonio Conte. Vediamo se nei prossimi giorni potrà accendersi una vera e propria asta al rialzo per Fortini o se la Fiorentina deciderà di tenerlo in squadra. Il club viola valuta Fortini sui 15 milioni e non intende cederlo per meno di 12/13 più una percentuale sulla rivendita.

