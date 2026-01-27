Italiano ha parlato, vuole lui. CorSport: “Potrebbe arrivare l’ok della Fiorentina”

Il Corriere dello Sport sulla cessione di Jacopo Fazzini

Il Bologna è alla ricerca del sostituto di Ibrahim Sulemana, passato al Cagliari tramite l’Atalanta e il primo nome sulla lista, nettamente avanti agli altri, è Jacopo Fazzini. I contatti tra l’area tecnica rossoblù e la Fiorentina, con Paratici e Goretti coinvolti, vanno avanti da un paio di settimane. Fazzini è un profilo stimato da tempo, tanto che Sartori lo avrebbe già voluto in estate. Le alternative sono Matteo Prati del Cagliari, valutato ma non ancora affondato dopo colloqui con il diesse Angelozzi, e Patrizio Masini, che al Genoa sta trovando meno spazio rispetto al recente passato.

La domanda su perché in precedenza il Bologna abbia puntato su Simon Sohm e non su Fazzini come contropartita nell’operazione che ha portato Fabbian alla Fiorentina trova spiegazione nelle strategie di allora. Sartori e Di Vaio contavano sull’arrivo in prestito di Lorenzo Lucca, ipotesi poi sfumata per l’ennesimo cambio di rotta dell’attaccante, che ha scelto un’altra destinazione all’ultimo momento. Questo scenario aveva spinto il Bologna a preferire Sohm, ritenuto più strutturato fisicamente e adatto a garantire maggiore solidità, nonostante in passato sia stato impiegato anche in posizione più avanzata.

Ora però il contesto è cambiato: con il mercato agli sgoccioli e la difficoltà di reperire un nuovo attaccante, il Bologna valuta Fazzini come un innesto capace di portare qualità, dinamismo e fantasia. Il centrocampista ex Empoli è apprezzato soprattutto per la capacità di creare gioco e di servire passaggi decisivi in profondità, qualità già dimostrate contro i rossoblù in più occasioni. Se l’operazione, impostata su un prestito con diritto di riscatto, dovesse chiudersi a breve, Fazzini rappresenterebbe l’alternativa ideale a Jens Odgaard. Lo scrive il Corriere dello Sport.