Via Nicolussi, la Fiorentina vuole un mediano. CorSport: “Il nome sondato”

Il Corriere dello Sport rivela le mosse di mercato della Fiorentina

Redazione VN 27 gennaio - 06:16

Hans Nicolussi Caviglia è alla ricerca di una soluzione che gli consenta di giocare con maggiore continuità, dopo aver perso spazio a favore di Fagioli. L’idea di restare in panchina fino a giugno non lo convince e per questo il Parma ha manifestato un concreto interesse. I ducali sono in trattativa con il Venezia, che detiene il cartellino del centrocampista classe 2000, e nelle prossime ore potrebbero arrivare sviluppi decisivi.

In passato Nicolussi Caviglia era stato vicino al Cagliari, che a inizio gennaio aveva presentato un’offerta di prestito oneroso da 500 mila euro con diritto di riscatto fissato tra i 4 e i 5 milioni. Una proposta che però non aveva soddisfatto il Venezia. Ora l’ipotesi Parma appare più solida e potrebbe portare il giocatore in Emilia-Romagna qualora l’accordo si concretizzasse.

In caso di partenza, la Fiorentina si muoverebbe sul mercato per trovare un sostituto a centrocampo. Dal Viola Park filtra la volontà di acquistare un mediano fisico e di rottura, capace di dare equilibrio e sostanza in fase di non possesso. Tra i nomi valutati figurano Kjaergaard del Salisburgo (che però non convince del tutto), Thorstvedt del Sassuolo (ritenuto incedibile) e potrebbe tornare d’attualità Orel Mangala del Lione, sotto contratto fino al 2028. Lo scrive Il Corriere dello Sport.