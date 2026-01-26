Con la sconfitta contro il Cagliari la classifica torna a preoccupare: terzultimo posto a un punto dalla quartultima. La gara con i sardi doveva essere lo spartiacque della stagione con la possibilità di recuperare alcune squadre avanti in classifica. Al di là della classifica, la sconfitta lascia accesi due campanelli di allarme da non sottovalutare.
Repubblica: "La partita contro il Cagliari lascia due aspetti da non sottovalutare"
Quella contro il Cagliari doveva essere la partita spartiacque
Il primo è a livello numerico: con la sconfitta di sabato, i viola hanno totalizzato solo 7 punti sui 27 disponibili con le nove squadre della parte destra della classifica. Inoltre con il Cagliari è arrivata la terza sconfitta in uno scontro salvezza casalingo dopo quelle contro Verona e Lecce.
L'altro aspetto è mentale: le reti subite dalla Fiorentina sono arrivate troppo facilmente, con superficialità. L'atteggiamento era di chi si sentiva già salvo. In questo le sue responsabilità le ha anche Vanoli confermando la solita rosa con un progressivo inserimento dei nuovi. Lo riporta La Repubblica.
