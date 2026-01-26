CorSport ottimista: “La Fiorentina sta gestendo Kean. Ecco quando rientra”

Una cosa è certa, anzi due, e sono strettamente legate: la Fiorentina ha bisogno di Kean e la salvezza dei viola passa per il centravanti. Vanoli lo ha sottolineato chiaramente, rispondendo ai giornalisti: Piccoli c’è, ma non è Kean. L’assenza dell’attaccante, finito in tribuna per due gare dopo aver giocato cento minuti contro il Milan, è motivata ufficialmente dalla gestione personalizzata del problema alla caviglia, ma resta una stranezza evidente: come spiegato da Vanoli, «a furia di giocare e non allenarsi perdeva di condizione».