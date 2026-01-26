Una cosa è certa, anzi due, e sono strettamente legate: la Fiorentina ha bisogno di Kean e la salvezza dei viola passa per il centravanti. Vanoli lo ha sottolineato chiaramente, rispondendo ai giornalisti: Piccoli c’è, ma non è Kean. L’assenza dell’attaccante, finito in tribuna per due gare dopo aver giocato cento minuti contro il Milan, è motivata ufficialmente dalla gestione personalizzata del problema alla caviglia, ma resta una stranezza evidente: come spiegato da Vanoli, «a furia di giocare e non allenarsi perdeva di condizione».
Corriere dello Sport
CorSport ottimista: “La Fiorentina sta gestendo Kean. Ecco quando rientra”
Il problema offensivo spinge Vanoli a inventare soluzioni alternative: domani contro il Como, senza Kean e con l’idea di non sovraccaricare Piccoli in vista della trasferta al Maradona, si potrebbe optare per un “falso nove” affidato a Fabbian o Gudmundsson. Il tecnico ribadisce: «Dobbiamo essere bravi a trovare l’alternativa per la Coppa Italia». L’obiettivo è preservare il centravanti titolare senza rinunciare alla concretezza offensiva, trovando modalità inedite per far funzionare la squadra.
Il punto centrale rimane però il ritorno di Kean, fondamentale anche se non al 100%, al netto delle voci sui comportamenti o sullo spogliatoio. L’attaccante azzurro ha segnato solo 5 gol finora, contro i 12 dello scorso anno nello stesso periodo, un dato che spiega in parte le difficoltà della Fiorentina in classifica. Quei cento minuti col Milan, che hanno fatto gonfiare la caviglia, potrebbero tradursi almeno in presenza in panchina per la trasferta di Napoli. La certezza è una sola: la Fiorentina ha bisogno di Kean, e la classifica lo conferma. Lo scrive il Corriere dello Sport.
© RIPRODUZIONE RISERVATA