Oggi in Duomo, alle ore 18:00, si terrà una messa in suffragio per salutare il Presidente Rocco Commisso. Proprio nella chiesa che per il patron della Fiorentina è stato un punto di riferimento. Commisso infatti amava fermarsi spesso tra i fedeli in preghiera, partecipare alle funzioni religiose o semplicemente entrare per godere della bellezza di una chiesa unica al mondo.
La Repubblica
Rep: “Le info per la messa in ricordo di Commisso. Quanto si tratterrà la famiglia”
La funzione religiosa sarà celebrata dall'arcivescovo di Firenze Giuseppe Betori con la presenza di tante personalità del mondo del calcio, istituzioni, amici fiorentini e non. Ci sarà anche la famiglia Commisso, con la moglie Catherine e il figlio Giuseppe arrivati nelle scorse ore da New York. I due resteranno a Firenze qualche giorno e assisteranno domani alla partita di Coppa Italia tra Fiorentina e Como.
Le porte della cattedrale si apriranno dalle 17 e gli ingressi, liberi fino a esaurimento posti, saranno due, quello dalla “Porta del Campanile”, lato via Calzaiuoli, e quello dalla porta “Porta dei Cornacchini”, lato via Martelli-via Ricasoli. Per chi non riuscirà ad entrare potrà ascoltare la messa dall'esterno oppure seguirla a distanza sul sito ufficiale della Fiorentina. Lo scrive La Repubblica.
