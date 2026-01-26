Rep: “Le info per la messa in ricordo di Commisso. Quanto si tratterrà la famiglia”

La funzione religiosa sarà celebrata dall'arcivescovo di Firenze Giuseppe Betori con la presenza di tante personalità del mondo del calcio, istituzioni, amici fiorentini e non. Ci sarà anche la famiglia Commisso, con la moglie Catherine e il figlio Giuseppe arrivati nelle scorse ore da New York. I due resteranno a Firenze qualche giorno e assisteranno domani alla partita di Coppa Italia tra Fiorentina e Como.