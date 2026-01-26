Nazione: “Turnover contro il Como. Ma chi gioca in attacco? Le opzioni”

Il nodo principale riguarda l’attacco. L’assenza di Kean e le parole di Vanoli dopo il ko di sabato («Senza Moise, il peso offensivo è tutto su Piccoli: dovremo essere bravi a trovare un’alternativa per la coppa») lasciano intendere che Piccoli potrebbe riposare. Si apre così un vero casting per il ruolo di prima punta: l’unico centravanti di ruolo in rosa, al netto di Kean e Piccoli, è Braschi, classe 2006 della Primavera con 11 gol, già convocato nelle ultime due gare.

L’altra opzione è quella del “falso nove”, soluzione attentamente valutata da Vanoli. Gudmundsson resta la prima scelta in quel ruolo, mentre Fabbian rappresenta l’alternativa principale: già utilizzato una volta così a Bologna, può offrire fisicità (1,90) e gioco spalle alla porta. Per il resto sono attese rotazioni diffuse: in difesa dal primo minuto Fortini e Ranieri, con Christensen in porta; a centrocampo possibile spazio a Brescianini e Mandragora, mentre in regia Fagioli potrebbe riposare con Nicolussi Caviglia pronto a guidare il gioco. Lo scrive la Nazione.