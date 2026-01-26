Alla vigilia dell’esordio in Coppa Italia, in casa Fiorentina filtra una sensazione chiara: contro il Como Paolo Vanoli guarderà soprattutto alla trasferta di Napoli. La sconfitta col Cagliari ha inciso sulle valutazioni del tecnico, orientato verso un turnover profondo per arrivare al Maradona con la miglior formazione possibile. La coppa diventa quindi un laboratorio necessario, più che una priorità, utile per testare soluzioni alternative.
La Nazione
Nazione: “Turnover contro il Como. Ma chi gioca in attacco? Le opzioni”
Il nodo principale riguarda l’attacco. L’assenza di Kean e le parole di Vanoli dopo il ko di sabato («Senza Moise, il peso offensivo è tutto su Piccoli: dovremo essere bravi a trovare un’alternativa per la coppa») lasciano intendere che Piccoli potrebbe riposare. Si apre così un vero casting per il ruolo di prima punta: l’unico centravanti di ruolo in rosa, al netto di Kean e Piccoli, è Braschi, classe 2006 della Primavera con 11 gol, già convocato nelle ultime due gare.
L’altra opzione è quella del “falso nove”, soluzione attentamente valutata da Vanoli. Gudmundsson resta la prima scelta in quel ruolo, mentre Fabbian rappresenta l’alternativa principale: già utilizzato una volta così a Bologna, può offrire fisicità (1,90) e gioco spalle alla porta. Per il resto sono attese rotazioni diffuse: in difesa dal primo minuto Fortini e Ranieri, con Christensen in porta; a centrocampo possibile spazio a Brescianini e Mandragora, mentre in regia Fagioli potrebbe riposare con Nicolussi Caviglia pronto a guidare il gioco. Lo scrive la Nazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA