Poesio si chiede: “Fiorentina, quante lezioni servono ancora?”

Ernesto Poesio, sulle pagine del Corriere Fiorentino, ha parlato del momento della Fiorentina di Paolo Vanoli:
Sono tornate le nuvole nere sulla classifica della Fiorentina. Dopo la sconfitta contro il Cagliari e il pareggio del Lecce contro la Lazio i viola si ritrovano da soli al terzultimo posto. E la rocambolesca vittoria del Genoa contro un Bologna di Italiano in caduta libera ha portato a 6 punti il divario della Fiorentina dal quintultimo posto. Al momento dunque la classifica vede il gruppetto dei fanalini di coda pericolosamente ridotto a Pisa, Verona (che giocherà oggi con l’Udinese e potrebbe raggiungere i viola), Fiorentina e Lecce racchiusi in quattro punti con un solo posto valido per la salvezza. C’è poco da stare tranquilli insomma perché la lotta per non retrocedere non è mai lineare ed esige temperamento, convinzione insieme a una buona dose di umiltà e consapevolezza dei propri limiti. Proprio ciò che è sembrato mancare alla Fiorentina contro il Cagliari e che ha mandato su tutte le furie il tecnico Vanoli. Fanno riflettere, in questo senso, le sue parole a fine partita: «Ci serva da lezione, dobbiamo ancora capire come si giocano queste partite». Non sono dunque bastate a questo gruppo di giocatori le 11 sconfitte in campionato (di cui 6 in casa), le sole tre vittorie, i 34 gol subiti in 22 partite, la pessima figura del quindicesimo posto nella più accessibile Conference?
