Catherine: “Non sarà facile, ma proseguiremo tutto ciò che ha iniziato Rocco”

Le commoventi parole di Catherine Commisso nel ricordo di Rocco: "Un uomo eccezionale che pensava prima agli altri"

Alessio Vannini 26 gennaio 2026 (modifica il 26 gennaio 2026 | 19:32)

In un'atmosfera sospesa tra il dolore e la profonda gratitudine, Firenze si è stretta attorno alla famiglia Commisso per l'ultimo saluto a Rocco. Tra le navate della cattedrale di Santa Maria del Fiore, a colpire dritto al cuore dei presenti sono state le parole della signora Catherine. Non solo il ricordo di un marito e di un padre, ma il ritratto di un uomo che ha fatto della generosità e del legame con le proprie radici la sua ragione di vita. Dalle origini in Calabria al sogno del Viola Park, ecco il toccante omaggio della moglie di Rocco Commisso, una promessa d'amore che guarda al futuro della Fiorentina:

"Grazie per le dolci parole dette per Rocco. Grazie a tutti coloro che oggi sono qui a salutarlo. Dal profondo del mio cuore vi ringrazio per l’affetto e l’infinito amore che io e i miei figli abbiamo ricevuto da tantissime persone. Queste sono ore di profonda tristezza e di ricordi carichi di commozione. Rocco era una persona eccezionale, un grande esempio. Voleva bene agli altri, non solo alla sua famiglia: prima di pensare a se stesso, Rocco pensava al prossimo. Tutto questo amore lo ha spinto a compiere grandi imprese. Lui parlava con tutti, stava tra la gente. Era partito dall’Italia da bambino ed è tornato dopo una vita faticosa, avendo conquistato tutto passo dopo passo. Io e Rocco ci siamo incontrati molto presto e abbiamo percorso questo cammino insieme, con la benedizione di veder crescere i nostri figli. Credeva nella famiglia, nel lavoro e nei valori. Sapeva essere diretto e deciso, ma allo stesso tempo gentile con chiunque. Ha lasciato un segno indelebile, sia in America che in Italia."

Sulla Fiorentina e Firenze — "Era un uomo divertente, mi ha fatto sorridere tanto. Amava suonare la fisarmonica e il piano. Abbiamo vissuto momenti speciali, anche nel mondo del calcio con la sua Fiorentina. Rocco voleva restituire alla sua terra e al calcio tutto ciò che gli avevano dato. Così, arrivato a Firenze, ha pensato di donare una 'casa' alla Fiorentina: una casa che porta e porterà il suo nome, ilRocco B. Commisso Viola Park. Un centro sportivo che in quasi cento anni di storia del club nessuno era mai riuscito a realizzare; un luogo dove unire le squadre maschili, femminili, i ragazzi, lo staff e tutti i dipendenti. Rocco chiamava 'figli' i suoi giocatori e abbracciava chiunque lavorasse nel club. Ha dato fiducia a chi la meritava e ha sempre combattuto per realizzare qualcosa di importante. È riuscito a trasformare i propri sogni e quelli di molte persone in realtà. Nella sua vita ha costruito così tanto che portare avanti tutte le sue attività richiederà uno sforzo enorme. Tuttavia, io, la mia famiglia e le persone a noi vicine proseguiremo tutto ciò che ha iniziato con la sua stessa determinazione e il suo stesso amore. Ho tanti ricordi a Firenze, tutti legati a lui, e li terrò stretti nel mio cuore. Sono contenta che tutti voi lo abbiate conosciuto per come amava farsi chiamare: semplicemente Rocco. Grazie ancora a tutti."