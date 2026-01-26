Squalifica ridotta: lo Jagellonia ritrova la propria punta per il ritorno al Franchi

La UEFA riduce la squalifica di Pululu: l’attaccante dello Jagiellonia sarà disponibile contro la Fiorentina.
La UEFA ha concesso una riduzione della squalifica ad Afimico Pululu, attaccante classe 1999 dello Jagiellonia, che in Conference League contro l’AZ Alkmaar aveva ricevuto un cartellino rosso e una sospensione di due turni, inizialmente destinata a farlo saltare entrambe le sfide contro la Fiorentina.
La Commissione Disciplinare, Etica e di Controllo della UEFA ha deciso di dimezzare la pena: Pululu sconterà una sola giornata di squalifica. L’attaccante sarà dunque disponibile per il match di ritorno degli spareggi di Conference League contro la Fiorentina, in programma al Franchi il 26 febbraio.