Non solo Neres. Conte perde un altro titolare per la Fiorentina

L'assenza già nota era quella di David Neres, l'esterno di Conte, infatti, si è sottoposto nella giornata di oggi all'operazione alla caviglia per la quale era partito per Londra ieri mattina. Neres però, non sarà l'unico assente alla sfida del Maradona; Il Napoli dovrà fare i conti anche con l'assenza di Vanja Milinkovic Savic. Il portiere ha accusato un'elongazione del bicipite femorale della coscia sinistra. Al suo posto ci sarà quindi Alex Meret. QUI SOTTO IL COMUNICATO UFFICIALE DEL CLUB: