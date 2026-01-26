Sabato la Fiorentina affronterà il Napoli di Antonio Conte, e il tecnico dei partenopei dovrà fare a meno di due titolari.
news viola
Non solo Neres. Conte perde un altro titolare per la Fiorentina
L'assenza già nota era quella di David Neres, l'esterno di Conte, infatti, si è sottoposto nella giornata di oggi all'operazione alla caviglia per la quale era partito per Londra ieri mattina. Neres però, non sarà l'unico assente alla sfida del Maradona; Il Napoli dovrà fare i conti anche con l'assenza di Vanja Milinkovic Savic. Il portiere ha accusato un'elongazione del bicipite femorale della coscia sinistra. Al suo posto ci sarà quindi Alex Meret. QUI SOTTO IL COMUNICATO UFFICIALE DEL CLUB:
David Neres si è sottoposto, nella giornata odierna, a intervento chirurgico alla caviglia sinistra a Londra. L'intervento è perfettamente riuscito. Il calciatore azzurro osserverà alcuni giorni di riposo e, successivamente, inizierà il proprio iter riabilitativo.
Vanja Milinkovic-Savic ha svolto esami strumentali, presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato un'elongazione al bicipite femorale della coscia sinistra. Il portiere azzurro ha già intrapreso l’iter riabilitativo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA