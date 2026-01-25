David Neres non sarà a disposizione del Napoli per la prossima sfida contro la Fiorentina. L’esterno offensivo brasiliano ha scelto l’intervento chirurgico per risolvere il problema alla caviglia e questa mattina è partito alle 7.15 verso Londra, dove verrà operato al Wellington Hospital, struttura già scelta in passato anche da altri calciatori come Gilmour.
Un attaccante di Conte si opera, non ci sarà con la Fiorentina
Neres si opera, salterà la Fiorentina
L’operazione, mirata ad accelerare il recupero, esclude di fatto Neres dalla trasferta del Franchi, privando Spalletti di uno dei giocatori più pericolosi in fase offensiva. Per la Fiorentina, si tratta di una notizia importante, che potrebbe influenzare le scelte tattiche e le marcature in vista di una partita delicata per la corsa alla classifica.
