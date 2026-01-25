Un attaccante di Conte si opera, non ci sarà con la Fiorentina

David Neres non sarà a disposizione del Napoli per la prossima sfida contro la Fiorentina. L’esterno offensivo brasiliano ha scelto l’intervento chirurgico per risolvere il problema alla caviglia e questa mattina è partito alle 7.15 verso Londra, dove verrà operato al Wellington Hospital, struttura già scelta in passato anche da altri calciatori come Gilmour.