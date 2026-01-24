Viola News
Com’è andato l’esordio di Harrison: spunti e cross in più posizioni

L'inglese arrivato dal Leeds ha debuttato col Cagliari
Insieme a quello di Giovanni Fabbian, contro il Cagliari è arrivato anche l'esordio di Jack Harrison, inglese classe 1996 arrivato dal Leeds United in prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro. Subentrato a Gosens all'ora di gioco, l'ex Everton si è sistemato sulla sinistra, in posizione di partenza da terzino a causa della necessità di spingere alla ricerca della rimonta da 2-0 per i sardi.

Harrison si è presentato con un cross in mezzo e con un coraggioso tentativo di volée su un cross dalla destra, quindi è stato chiuso da Luperto su una palla filtrante di Comuzzo in area. Con l'ingresso di Fortini per Solomon nel finale, la sua posizione è stata avanzata al posto dell'israeliano, sulla fascia destra, quella opposta. Interessante, da rivedere volentieri al servizio degli attaccanti.

HARRISON 6 - Debutta... da terzino. Fa intravedere qualcosa della sua accelerazione e della sua intraprendenza, è confusionario ma il contesto non era facile.

