Com’è andato l’esordio di Harrison: spunti e cross in più posizioni

Insieme a quello di Giovanni Fabbian , contro il Cagliari è arrivato anche l'esordio di Jack Harrison , inglese classe 1996 arrivato dal Leeds United in prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro. Subentrato a Gosens all'ora di gioco, l'ex Everton si è sistemato sulla sinistra, in posizione di partenza da terzino a causa della necessità di spingere alla ricerca della rimonta da 2-0 per i sardi.

Harrison si è presentato con un cross in mezzo e con un coraggioso tentativo di volée su un cross dalla destra, quindi è stato chiuso da Luperto su una palla filtrante di Comuzzo in area. Con l'ingresso di Fortini per Solomon nel finale, la sua posizione è stata avanzata al posto dell'israeliano, sulla fascia destra, quella opposta. Interessante, da rivedere volentieri al servizio degli attaccanti.