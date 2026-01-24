sub. BRESCIANINI 6,5 - Parte indietro nelle gerarchie di Vanoli, ma è quello che entra meglio in partita. E trova la zampata sotto porta che riapre la partita. Poi ha anche l'occasione del pareggio, ma ci arriva male e colpisce di spalla. Però in area è sempre presente.
KO PESANTE
Pagelle VN – Comuzzo e Gosens colpevoli, Piccoli mangiato. Fabbian inizia male
La Fiorentina ripiomba all'inferno: il Cagliari vince 2-1. Brescianini illude, poi spreca. Gudmundsson tra i pochi a salvarsi
COMUZZO 4,5 - Responsabile sul gol del Cagliari, sbaglia completamente lettura sul cross facendosi scavalcare dal pallone, poi completa l'opera con la deviazione anche sfortunata che mette fuori causa De Gea. Impreciso anche in altre occasioni, come in avvio quando un suo pallone perso nasce la prima occasione rossoblu con Palestra. In costante difficoltà.
