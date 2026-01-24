Il Franchi non manca mai all'appuntamento, anche in questo sabato di brutto tempo. Secondo i dati ufficiali, per la sfida contro la Cagliari sono stati emessi 20.456 tagliandi, con un incasso complessivo di € 439.625,00. Una bella risposta del pubblico viola, ancora una volta.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola ultime notizie Fiorentina-Cagliari, i numeri del Franchi: superata quota 20.000
news viola
Fiorentina-Cagliari, i numeri del Franchi: superata quota 20.000
Il dato sui biglietti venduti e l'incasso della Fiorentina per la partita al Franchi contro il Cagliari di sabato 24 gennaio 2026
© RIPRODUZIONE RISERVATA