Fiorentina-Cagliari, i numeri del Franchi: superata quota 20.000

Fiorentina-Cagliari, i numeri del Franchi: superata quota 20.000 - immagine 1
Il dato sui biglietti venduti e l'incasso della Fiorentina per la partita al Franchi contro il Cagliari di sabato 24 gennaio 2026
Redazione VN

Il Franchi non manca mai all'appuntamento, anche in questo sabato di brutto tempo. Secondo i dati ufficiali, per la sfida contro la Cagliari sono stati emessi 20.456 tagliandi, con un incasso complessivo di € 439.625,00. Una bella risposta del pubblico viola, ancora una volta.

