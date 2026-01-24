La Fiorentina ha voluto salutare Rocco Commisso per un'ultima volta al Franchi: emozionante quanto fatto poco prima del fischio d'inizio della gara allo stadio contro il Cagliari.
Telone stile Champions e giovanili coi fiori: gli omaggi per Commisso al Franchi
La Fiorentina ha voluto salutare il presidente Rocco Commisso un'ultima volta, poco prima del fischio d'inizio della partita con il Cagliari
Come prima cosa è stato messo un grande telone circolare al centro del campo, stile quelli della Champions League ma con significato totalmente diverso, con la faccia del presidente che manda un bacio. Poi, i componenti di ogni squadra del settore giovanile viola, maschi e femmine, sono entrati in campo con una rosa bianca in mano. Presente anche la Primavera di Daniele Galloppa.
Come ultima cosa, sono state portate tutte le rose sotto la curva Ferrovia, dove è presente uno striscione con su scritto "Ciao presidente, grazie di tutto". Tutto lo stadio ha accompagnato questo momento con grandi applausi e anche molte lacrime.
