La Curva Fiesole ha diffuso allo stadio nel giorno di Fiorentina-Cagliari, prima gara casalinga per i viola dopo la scomparsa di Rocco Commisso, un messaggio rivolto al presidente:
La Fiesole: “Buon viaggio Presidente, anche sbagliando hai messo amore e passione”
Il messaggio per il Presidente
Caro Presidente, con queste poche righe vogliamo salutarti e ringraziarti. Sì, dobbiamo farlo perché in questi anni hai gestito la Fiorentina con passione. La prima volta che ci siamo visti (una delle poche) quando eri appena arrivato, e tutti chiedevano e parlavano di "moneeey", ti dicemmo una cosa: "I tuoi soldi non ci interessano, ci interessa che tu gestisca la Fiorentina con amore e passione".
Beh, dal nostro punto di vista, a modo tuo, lo hai fatto. Magari talvolta sbagliando a chi affidarti, magari con persone incompetenti, ma lo hai fatto. Come in qualche modo, hai sempre avuto una forma di rispetto verso la Curva Fiesole, e noi questo non lo dimentichiamo. Buon viaggio Presidente, anche da lassù, continua a tifare viola.
© RIPRODUZIONE RISERVATA