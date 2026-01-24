Al di là delle indiscrezioni, anche se provenienti da ambienti autorevoli, la scomparsa di Commisso e l’incertezza che avvolge il futuro rendono naturale interrogarsi sul valore economico della Fiorentina nell’ipotesi di una possibile cessione, come quella ventilata da Calcio e Finanza.
C&F: “Quanto vale la Fiorentina? Le stime sul possibile prezzo di cessione”
Nei giorni scorsi, diversi organi di informazione hanno ipotizzato una valutazione compresa tra i 350 e i 400 milioni di euro per un club che può contare anche su un asset immateriale di grande rilievo: l’essere uno dei simboli di una città tra le più conosciute e apprezzate al mondo per patrimonio storico, artistico e bellezza. Un elemento che consente alla società viola di beneficiare in modo significativo del valore del brand Firenze.
Analizzando le stime disponibili – come quella di Football Benchmark, che attribuisce al club un enterprise value di circa 500 milioni di euro – insieme ai dati di bilancio, ai multipli utilizzati nelle recenti valutazioni di società comparabili in Europa (dalla Roma all’Everton, spesso valutate intorno al doppio del fatturato) e agli investimenti sostenuti dalla famiglia Commisso nel corso degli anni (superiori ai 500 milioni, considerando i 478 milioni al 30 giugno 2025 e la sponsorizzazione Mediacom per la stagione 2025/26), una simile valutazione appare plausibile, conclude Calcio e Finanza.
