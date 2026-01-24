C&F: “Quanto vale la Fiorentina? Le stime sul possibile prezzo di cessione”

Al di là delle indiscrezioni, anche se provenienti da ambienti autorevoli, la scomparsa di Commisso e l’incertezza che avvolge il futuro rendono naturale interrogarsi sul valore economico della Fiorentina nell’ipotesi di una possibile cessione , come quella ventilata da Calcio e Finanza .

Nei giorni scorsi, diversi organi di informazione hanno ipotizzato una valutazione compresa tra i 350 e i 400 milioni di euro per un club che può contare anche su un asset immateriale di grande rilievo: l’essere uno dei simboli di una città tra le più conosciute e apprezzate al mondo per patrimonio storico, artistico e bellezza. Un elemento che consente alla società viola di beneficiare in modo significativo del valore del brand Firenze.