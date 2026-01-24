Viola News
C&F: “Quanto vale la Fiorentina? Le stime sul possibile prezzo di cessione”

Rocco Commisso
La stima sul valore economico della Fiorentina
Al di là delle indiscrezioni, anche se provenienti da ambienti autorevoli, la scomparsa di Commisso e l’incertezza che avvolge il futuro rendono naturale interrogarsi sul valore economico della Fiorentina nell’ipotesi di una possibile cessione, come quella ventilata da Calcio e Finanza.

Nei giorni scorsi, diversi organi di informazione hanno ipotizzato una valutazione compresa tra i 350 e i 400 milioni di euro per un club che può contare anche su un asset immateriale di grande rilievo: l’essere uno dei simboli di una città tra le più conosciute e apprezzate al mondo per patrimonio storico, artistico e bellezza. Un elemento che consente alla società viola di beneficiare in modo significativo del valore del brand Firenze.

Analizzando le stime disponibili – come quella di Football Benchmark, che attribuisce al club un enterprise value di circa 500 milioni di euro – insieme ai dati di bilancio, ai multipli utilizzati nelle recenti valutazioni di società comparabili in Europa (dalla Roma all’Everton, spesso valutate intorno al doppio del fatturato) e agli investimenti sostenuti dalla famiglia Commisso nel corso degli anni (superiori ai 500 milioni, considerando i 478 milioni al 30 giugno 2025 e la sponsorizzazione Mediacom per la stagione 2025/26), una simile valutazione appare plausibile, conclude Calcio e Finanza.

