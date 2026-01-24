Calcio e Finanza: “Cessione ipotesi reale, personalità toscane sondano il terreno”

Dopo la dipartita del Presidente Rocco Commisso in molti si sono posti l'interrogativo su cosa possa accadere alla Fiorentina. Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza circolano voci per le quali ci sarebbero personalità toscane di spicco che starebbero esplorando lo scenario per valutare l’eventuale presenza di un investitore affidabile al fine di poter procedere con la cessione della società in modo del tutto morbido, una volta raggiunto il traguardo della salvezza.

Ancora non sono emersi i nomi, ma non è un mistero, scrive il portale a titolo puramente esemplificativo, che in passato Matteo Renzi si sia messo all'opera per le sorti del club della sua città di cui è sempre stato tifoso. L'ex presidente del consiglio ha infatti grandi relazioni non solo nel mondo arabo ma anche in quello europeo e nordamericano.