Calcio e Finanza: ipotesi cessione, ma quando? Priorità e tempistiche dei Commisso

Come riporta Calcio e Finanza , al di là di qualsiasi voce secondo la quale la Fiorentina potrebbe essere ceduta, al momento l'obiettivo principale del club è quella di raggiungere la salvezza . In secondo luogo ha una grande importanza anche il percorso della squadra di Paolo Vanoli in Conference League.

Secondo quanto trapelato è difficile che la famiglia di Commisso voglia impegnarsi nella gestione della Fiorentina dato che dovranno occuparsi anche di Mediacom, la principale società dell’impero industriale fondata dall’ex patron e controllata dalla famiglia al 100% dopo l’uscita dalla Borsa nel 2011. 100% che è anche il totale della Fiorentina detenuto tramite la JMCC Corporation e Columbia Soccer Ventures LLC dalla famiglia statunitense: le due realtà sono separate.