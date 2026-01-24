Come riporta Calcio e Finanza, al di là di qualsiasi voce secondo la quale la Fiorentina potrebbe essere ceduta, al momento l'obiettivo principale del club è quella di raggiungere la salvezza. In secondo luogo ha una grande importanza anche il percorso della squadra di Paolo Vanoli in Conference League.
Calcio e Finanza: ipotesi cessione, ma quando? Priorità e tempistiche dei Commisso
Secondo quanto trapelato è difficile che la famiglia di Commisso voglia impegnarsi nella gestione della Fiorentina dato che dovranno occuparsi anche di Mediacom, la principale società dell’impero industriale fondata dall’ex patron e controllata dalla famiglia al 100% dopo l’uscita dalla Borsa nel 2011. 100% che è anche il totale della Fiorentina detenuto tramite la JMCC Corporation e Columbia Soccer Ventures LLC dalla famiglia statunitense: le due realtà sono separate.
Un eventuale acquirente, spiega il portale specializzato, dovrà dimostrare le giuste garanzie economiche nonché ambizione sportiva. Ovviamente niente vieta alla famiglia Commisso di vendere la Fiorentina prima della fine del campionato, ma la cosa è altamente improbabile.
