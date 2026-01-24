De Siervo nella Fiorentina? La smentita: “Amo Firenze, ma non c’è fondamento”

Tra le voci circolanti su una possibile cessione della Fiorentina emerge da Calcio e Finanza un coinvolgimento in un ruolo di dirigente apicale del fiorentino di nascita e di famiglia Luigi De Siervo, attuale amministratore delegato della Lega Serie A, il cui mandato in via Rosellini, rinnovato nel 2024, è in scadenza nel 2028.
L'amministratore delegato è stato intervistato proprio da Calcio e Finanza in merito alla questione:
Amo follemente la città in cui sono nato, ma non lavorerei mai per la Fiorentina. Questo gossip è privo di qualsiasi fondamento e costruito ad arte solo per creare confusione con il mio ruolo di AD della Lega Serie A.
