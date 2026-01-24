Giovanni Fabbian ha disputato i suoi primi 45 minuti più recupero con la maglia della Fiorentina. Il centrocampista, arrivato dal Bologna in prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato alla salvezza più bonus per una cifra di 15,5 milioni di euro, ha rilevato Mandragora a inizio ripresa contro il Cagliari, sul punteggio di 1-0.
Com’è andato l’esordio di Fabbian: una chance e la palla persa sullo 0-2
Schierato da mezzala con Fagioli e Ndour a completare il reparto, ha cominciato con un buon contrasto, ma immediatamente dopo ha perso il pallone che ha portato al raddoppio di Palestra, al primo gol in Serie A. Con la squadra sotto di due reti, il numero 80 ha cercato di dare presenza in area di rigore, costringendo insieme a Piccoli i centrali avversari agli straordinari sui cross di Dodò e dell'altro esordiente Harrison. A ridosso dell'80' è servita una gran parata di Caprile per negargli la rete su una respinta della difesa su Fagioli. La rete viola l'ha segnata Brescianini, avrà tempo e modo per cercare la sua nelle prossime uscite.
Nelle nostre pagelle...—
FABBIAN 5 - Si presenta malissimo, al secondo pallone toccato regala palla al Cagliari e poi rinuncia a rincorrere Mazzitelli. Si vede pochissimo, poi riappare al 79' con un tiro in mischia su cui Caprile si esalta per l'ennesima volta.
