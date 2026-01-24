Com’è andato l’esordio di Fabbian: una chance e la palla persa sullo 0-2

Schierato da mezzala con Fagioli e Ndour a completare il reparto, ha cominciato con un buon contrasto, ma immediatamente dopo ha perso il pallone che ha portato al raddoppio di Palestra, al primo gol in Serie A. Con la squadra sotto di due reti, il numero 80 ha cercato di dare presenza in area di rigore, costringendo insieme a Piccoli i centrali avversari agli straordinari sui cross di Dodò e dell'altro esordiente Harrison. A ridosso dell'80' è servita una gran parata di Caprile per negargli la rete su una respinta della difesa su Fagioli. La rete viola l'ha segnata Brescianini, avrà tempo e modo per cercare la sua nelle prossime uscite.