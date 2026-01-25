Nuovi scontri tra tifoserie di Serie A: Lazio e Napoli protagonisti sull’A1

Ancora scontri in autostrada. In arrivo una maxi sanzione come per i tifosi viola?

Redazione VN 25 gennaio 2026 (modifica il 25 gennaio 2026 | 12:46)

Una nuova giornata di violenza tra tifoserie di Serie A si è consumata sulle autostrade italiane. Solo una settimana fa, a scontrarsi erano stati i tifosi di Fiorentina e Roma, in viaggio rispettivamente verso Bologna e Torino. Questa volta, i protagonisti dell’ennesimo episodio di tensione sono stati i sostenitori di Lazio e Napoli.

Secondo quanto riportato dalle forze dell’ordine, i fatti sono avvenuti sull’A1, in direzione Nord, tra Ceprano e Frosinone. Le due tifoserie, con il volto coperto e armate di bastoni, si sono affrontate in mezzo alla carreggiata. La polizia è intervenuta tempestivamente, bloccando circa 80 persone della tifoseria laziale e sequestrando oggetti pericolosi, tra cui coltelli da cucina, taglierini, caschi, aste e petardi.

L’episodio riapre il dibattito sulle sanzioni da applicare. Dopo gli scontri della scorsa settimana, Fiorentina e Roma avevano subito il divieto totale di trasferte fino al termine della stagione, una misura che ha colpito tutti i tifosi e non solo i responsabili diretti, scatenando polemiche e interventi anche da parte di esponenti del governo. Ora sarà il giudice sportivo a valutare l’accaduto e a stabilire eventuali provvedimenti per Lazio e Napoli, con possibili restrizioni analoghe a quelle già adottate contro le tifoserie viola e giallorosse.