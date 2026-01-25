Ranieri alla Lazio? No, salta il trasferimento di Romagnoli: “Mai stato sul mercato”

Ormai sembrava una trattativa conclusa, Alessio Romagnoli era pronto a salutare la Lazio e volare in Qatar per una nuova avventura e si vociferava già dei possibili sostituti tra cui anche Luca Ranieri, rientrato nel casting in quanto in uscita dalla Fiorentina (LEGGI QUI). Adesso però lo scenario si è completamente capovolto; Romagnoli aveva già salutato i suoi tifosi ed era pronto a firmare il contratto da 6 milioni l'anno, ma La Lazio, tramite un comunicato ufficiale ha fatto sapere che il capitano biancoceleste non si muoverà dalla capitale e che non è mai stato sul mercato:
"La S.S. Lazio ribadisce che Alessio Romagnoli non è mai stato inserito sul mercato e comunica che il difensore rimarrà un giocatore biancoceleste. Nonostante le diverse richieste pervenute nelle ultime settimane, la volontà del Club è ferma nel trattenere un calciatore ritenuto elemento centrale del progetto sportivo sotto il profilo tecnico, umano e di leadership all’interno del gruppo squadra”.
Se il futuro di Romagnoli adesso è sicuro, non si può dire lo stesso dell'ex capitano viola. Ranieri, infatti, potrebbe salutare la Fiorentina a gennaio e su di lui sembrerebbe esserci il Torino di Marco Baroni.
