Ranieri alla Lazio? No, salta il trasferimento di Romagnoli: “Mai stato sul mercato”

Ormai sembrava una trattativa conclusa, Alessio Romagnoli era pronto a salutare la Lazio e volare in Qatar per una nuova avventura e si vociferava già dei possibili sostituti tra cui anche Luca Ranieri, rientrato nel casting in quanto in uscita dalla Fiorentina (LEGGI QUI). Adesso però lo scenario si è completamente capovolto; Romagnoli aveva già salutato i suoi tifosi ed era pronto a firmare il contratto da 6 milioni l'anno, ma La Lazio, tramite un comunicato ufficiale ha fatto sapere che il capitano biancoceleste non si muoverà dalla capitale e che non è mai stato sul mercato: