VN – Sondaggi per Kouame, le ultime su Sabiri-Genoa: il punto sugli esuberi

La Fiorentina continua a lavorare anche sul fronte uscite. Dopo l'addio di Pablo Marì e Edin Dzeko si lavora alle cessione di Christian Kouame e Abdelhamid Sabiri.

Secondo quanto raccolto da Violanews.com però, non sarà semplice trovare una sistemazione ai due giocatori. Per Kouame ci sono stati numeri sondaggi ma, ad oggi, nessun interesse concreto per l'attaccante viola che, questo fine settimana, è sceso in campo con la Primavera di Galloppa.