La Fiorentina continua a lavorare anche sul fronte uscite. Dopo l'addio di Pablo Marì e Edin Dzeko si lavora alle cessione di Christian Kouame e Abdelhamid Sabiri.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS esclusive le nostre esclusive VN – Sondaggi per Kouame, le ultime su Sabiri-Genoa: il punto sugli esuberi
calciomercato
VN – Sondaggi per Kouame, le ultime su Sabiri-Genoa: il punto sugli esuberi
La Fiorentina lavora sul mercato in uscita ma ad ora nulla si smuove
Secondo quanto raccolto da Violanews.com però, non sarà semplice trovare una sistemazione ai due giocatori. Per Kouame ci sono stati numeri sondaggi ma, ad oggi, nessun interesse concreto per l'attaccante viola che, questo fine settimana, è sceso in campo con la Primavera di Galloppa.
Sul fronte Sabiri, nei giorni scorsi, sembrava potesse esserci un interesse del Genoa; ma la pista che vede il marocchino verso il Grifone non sembra prendere campo, specie dopo l'arrivo in rossoblù dell'ex obiettivo viola Tommaso Baldanzi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA