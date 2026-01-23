L’addio di Alessio Romagnoli alla Lazio, direzione Al-Sadd, apre inevitabilmente un vuoto importante al centro della difesa biancoceleste. L'ex capitano del Milan, secondo quanto riporta SkySport, giocherà l'ultima partita con la Lazio sabato sera contro il Lecce.
Lazio, Romagnoli a un passo dall’addio. VN – Ranieri tra i possibili sostituti
L'intreccio di mercato tra Fiorentina e Lazio
Un vuoto che, per caratteristiche tecniche e profilo, porta l'attenzione verso altri profili della Serie A, tra cui Luca Ranieri.In casa viola, inoltre, le gerarchie sono cambiate rispetto a qualche mese fa. L’ascesa di Comuzzo e la continuità di Pongracic hanno ridotto la centralità di Ranieri nelle scelte di Vanoli, rendendo meno impensabile uno scenario di mercato. Ranieri, a dispetto di quanto si potesse pensare nelle ultime settimane, adesso non è più incedibile. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Luca Ranieri è uno dei nomi per il dopo Romagnoli.
